В Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына

В полицию обратилась мама младенца.

В Петербурге мужчина похитил трехмесячного ребёнка. Полицейские оперативно вернули матери похищенного младенца. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 января обратилась 23-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств. Женщина сообщила, что её знакомый забрал у неё трехмесячного сына и увез в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение мужчины. В Пушкине в квартире по Саперной улице был задержан 21-летний подозреваемый. По словам женщины, данный мужчина является отцом ребёнка.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, а младенец передан матери. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

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Фото: Piter.tv