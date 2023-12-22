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В Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына
Сегодня, 8:01
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В Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына

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В полицию обратилась мама младенца.

В Петербурге мужчина похитил трехмесячного ребёнка. Полицейские оперативно вернули матери похищенного младенца. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 января обратилась 23-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств. Женщина сообщила, что её знакомый забрал у неё трехмесячного сына и увез в неизвестном направлении. 

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение мужчины. В Пушкине в квартире по Саперной улице был задержан 21-летний подозреваемый. По словам женщины, данный мужчина является отцом ребёнка.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, а младенец передан матери. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти мужчина ударил 6-летнюю дочь сожительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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