В Ленобласти мужчина ударил 6-летнюю дочь сожительницы

Женщины в этот момент не было в квартире.

Полицией задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, напавший на ребёнка сожительницы в Гатчинском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около часа ночи 11 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 2 по улице Филлипова находится ребенок, который просит о помощи.

Прибывшими полицейскими было установлено, что по указанному адресу 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ударил 6-летнюю дочь своей сожительницы. Женщина в этот момент вышла из квартиры. Мужчина по внешнему виду находился в состоянии алкогольного опьянения.

Девочка была передана врачам скорой помощи, которые диагностировали у нее различные ушибы и после оказания медицинской помощи передали матери.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Также будет дана правовая оценка действиям матери несовершеннолетней.

На прошлой неделе подросток получил удар ножом в грудь на трамвайной остановке в Петербурге.

Фото: Piter.tv