Подросток получил удар ножом в грудь на трамвайной остановке в Петербурге

Раненый был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

В четверг, 4 января, в полицию Московского района поступило сообщение о том, что на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких неизвестный ударил ножом в живот 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что примерно в 21:10 у дома №9 по Авиационной улице, при выходе из магазина подросток вступил в словесный конфликт с двумя неизвестными несовершеннолетними и получил от одного из них удар ножом в грудь, после чего оба нападавших скрылись. Раненый был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый был задержан спустя всего несколько часов по месту жительства, в квартире дома №36 по Пулковскому шоссе: им оказался 18-летний житель республики Татарстан.

Приняты меры к установлению личности и розыску соучастника преступления.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец приставал к подростку в расселённом здании.

Фото: Piter.TV