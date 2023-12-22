Иностранец приставал к подростку в расселённом здании

Возбуждено уголовное дело.

Утром в понедельник, 1 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки 2006 года рождения, о том, что около 8:00 в расселенном здании по Звенигородской улице 41-летний гражданин сопредельной республики совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый был задержан на улице Правды: он доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек подозревается в изнасиловании несовершеннолетней на Металлистов.

Фото: Piter.TV