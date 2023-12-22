Молодой человек подозревается в изнасиловании несовершеннолетней на Металлистов

Подозреваемый доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен административный протокол.

В понедельник, 1 января, в полицию обратилась жительница Петербург 1982 года рождения с заявлением о том, что около 10:00 в одном из домов по проспекту Металлистов её несовершеннолетнюю дочь 2006 года рождения изнасиловал знакомый. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день на Большой Пороховской улице "по горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний петербуржец. Он доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что участник драки на Белы Куна напоролся на нож и попал в шоковую реанимацию.

Фото: Piter.TV