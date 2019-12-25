В Петербурге вынесли приговор банде, похитившей мужчину ради выкупа в 50 тысяч рублей

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор восьмерым участникам преступной группы, признанным виновными в похищении человека и вымогательстве. Все фигуранты получили реальные сроки и отправятся в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как рассказали в прокуратуре Красносельского района, преступление произошло 26 мая 2024 года. По данным следствия, возле одного из домов на проспекте Маршала Захарова на мужчину напали несколько человек в масках. Они силой посадили потерпевшего в автомобиль EXEED и вывезли его в лесной массив в районе Стрельны.

В безлюдном месте похищенного избили и, угрожая оружием, потребовали деньги за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, мужчина связался со знакомым, который перевел ему 50 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленники отпустили потерпевшего и скрылись.

Спустя несколько часов мужчина обратился в полицию. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

Суд признал Владислава Шибалова, Виталия Хезина, Михаила Катаева, Андрея Суханова, Даниила Владимирова, Дмитрия Кудрявцева, Николая Белякова и Василия Шарого виновными в похищении человека, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, а также в вымогательстве.

Самое строгое наказание получил Даниил Владимиров — пять лет лишения свободы. Владиславу Шибалову, Михаилу Катаеву, Дмитрию Кудрявцеву и Василию Шарому назначили по три года и восемь месяцев колонии. Виталию Хезину, Андрею Суханову и Николаю Белякову суд назначил по три года и шесть месяцев лишения свободы.

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Фото: Piter.tv