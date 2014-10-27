Туристам в Турции рассказали, как защититься от вымогательства в кафе

В частности, в Турции полицию можно вызвать по номеру 112 или обратиться с жалобой в ближайший участок.

Туристам на территории Турции в случае конфликтной ситуации в ресторане, если речь идет об угрозах, следует зафиксировать инцидент на фотографии и видеозаписи, а также вызвать полицию. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал местный эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю. В сценарии, когда речь идет об угрозах, конфискации вещей и попытках заставить клиента заплатить силой, то проблема затрагивает уже не только права потребителя, но также и является серьезным преступлением. В этом случае необходимо обратиться за помощью в полицию в кратчайшее время. Перед заказом блюд в кафе и ресторанах путешественникам стоит убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его. Далее в случае конфликта и требования оплатить завышенный чек важно оставаться спокойными и требовать объяснений по каждому пункту.

Если вам угрожают насилием или не выпускают из заведения, срочно вызывайте полицию. Советую зафиксировать инцидент на фото и видео, и попытаться найти свидетелей. Мустафа Бегюрджю, эксперт

Иностранец добавил, что согласно местному завонодательству, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню,а в противном случае им грозят серьезные штрафы. В среднем речь идет о четырех тысячах лир (порядка 85 долларов) в каждом наименовании по меню.

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Фото: pxhere.com