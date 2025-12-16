Двое петербуржцев подозреваются в вымогательстве 12 млн рублей

В квартиру к 50-летнему мужчине ворвались неизвестные с пистолетом.

Полицейские задержали двух подозреваемых в вымогательстве у жителя Фрунзенского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 июня обратился местный житель с сообщением о том, что к нему в квартиру дома 34 по Софийской улице ворвались неизвестные с пистолетом. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Было установлено, что в квартиру 50-летнего директора одной из строительных фирм ворвались двое неизвестных мужчин. Под угрозой применения оружия они потребовали с него 12 млн рублей "в счет его долга перед бывшим партнером по бизнесу за некачественно проделанную работу". Припугнув мужчину, неизвестные скрылись, а пострадавший обратился в полицию.

Уже 17 июня двое 24-летних подозреваемых были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России. У одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет. Он направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

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Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти