На Софийской горят 2 ангара на площади 2000 кв. метров

Пожар локализован.

Пожар во Фрунзенском районе локализован, однако происходит горение в двух ангарах на площади 2000 кв. метров. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Напомним, сообщение о возгорании на Софийской улице, 4, поступило в 06:08, пожар начался в ангаре площадью 500 "квадратов". Сейчас происходит горение в двух ангарах на площади 2000 кв. метров.

В 07:17 ранг пожара был повышен до номера 3. В 08:44 пожар локализован, отказ номеру 3, работа по номеру 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС в количестве 30 единиц техники и 112 человек.

Видео: Piter.tv