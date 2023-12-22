В СНТ "Гаричи" мужчина избил соседа, поджег его дом и разбил Mercedes

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Ленобласти мужчина избил соседа, поджег его дом и разбил его автомобиль. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около четырех часов утра 11 февраля в полицию поступило сообщение от Ч., который сообщил, что к нему на участок в СНТ "Гаричи" пришел знакомый весь в крови и сказал, что его хочет убить сосед.

В результате выезда задержан 48-летний С. Он, находясь в гостях, в ходе внезапно возникшей ссоры избил своего 42-летнего соседа Х., после этого поджег его дома и разбил стекла в автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Дом после пожара выгорел полностью.

Х. с сочетанной травмой головы, шеи, груди, живота, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами головы, резаной раной шеи был доставлен в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В коттеджном поселке "Красносельская усадьба-2" мужчина убил собутыльника и сдался полиции.

Фото: Piter.tv