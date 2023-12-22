В коттеджном поселке "Красносельская усадьба-2" мужчина убил собутыльника и сдался полиции

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина убил человека и сам позвонил в полицию, стало известно Piter.tv.
Днём 11 февраля в экстренные службы обратился Р. и сообщил, что в строящемся доме в коттеджном поселке "Красносельская усадьба-2" он убил человека.
Прибывшими полицейскими был задержан 43-летний Р., находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков, он руками задушил, а затем лезвием нанес ранения правого предплечья 54-летнему уроженцу Дагестана. с
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Личности поджигателей покрышек в доме по Лиговскому проспекту установлены. В результате квартира сгорела полностью. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Фото: Piter.tv
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