Личности поджигателей покрышек в доме по Лиговскому проспекту установлены

Мужчины сообщили, что им звонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.

Полиция задержала поджигателей покрышек во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 11 февраля.

Напомним, вечером 10 февраля стало известно о пожаре в доме 237 по Лиговскому проспекту. Огонь в квартире 80 "квадратов" охватил 30 "квадратов". В ходе тушения возгорания эвакуировали 30 человек, пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Были госпитализированы две женщины в возрасте 47 и 83 лет, трое мужчин 38, 49 и 85 лет, последний – в тяжелом состоянии. После локализации пожара обнаружили тело 39-летнего мужчины.

В результате квартира сгорела полностью. На месте происшествия нашли фрагменты автомобильных покрышек. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сегодня, 11 февраля, по подозрению в совершении этого преступления задержали двух граждан, 37 и 41 лет. Старшего из них ранее судили.

Мужчины сообщили, что им звонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение в размере 60 тыс. рублей. Злоумышленники переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее на Piter.TV: в поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе подозревают двух школьников.

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