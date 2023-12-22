В поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе подозревают двух школьников

По факту поджога возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом).

В Петербурге в поджоге покрышек 8 февраля в подъезде дома 10 по улице Фрунзе, где произошел мощный пожар в квартире на шестом квартире, подозревают двух подростков. Об этом пишет "Фонтанка".

Один из подозреваемых – ученик 9 класса школы в Выборгском районе, второй же учится в 7 классе и живет в деревне Вертемяги Ленобласти. Их поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

По факту поджога возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом). Ранее было известно о деле по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Напомним, 8 февраля в ходе пожара в подъезде дома 10 по улице Фрунзе эвакуировали 22 человека, троих из них – супругов в возрасте 55 лет и 61 года, 74-летнюю пенсионерку – доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Задымление началось с лестничной клетки, после огонь перешел в квартиру.

Ранее покрышки поджигали в доме 237 по Лиговскому проспекту. Во время пожара скончался житель коммунальной квартиры на третьем этаже.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга