Стала известна причина квартирного пожара на Лиговском проспекте

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Стала известна предварительная причина пожара в квартире дома 237 по Лиговскому проспекту вечером 10 февраля. Ей поделилась "Фонтанка".

Квартира загорелась из-за поджога автомобильных покрышек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личность погибшего во время пожара жителя "коммуналки" устанавливается. Кроме того, отмечается, что госпитализированы 5 человек, надышавшиеся дымом.

Ранее, 8 февраля, покрышку подожгли в подъезде дома 10 по улице Фрунзе. В ходе тушения огня эвакуировали 22 человека, троих из них – супругов в возрасте 55 лет и 61 года, 74-летнюю пенсионерку – доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Видео: Piter.TV