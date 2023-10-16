В квартирном пожаре на Лиговском проспекте пострадал мужчина

Горела комната площадью 16 "квадратов".

Во Фрунзенском районе вечером 3 июля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествия поступила на пульт спасателей в 18:00. В двухкомнатной квартире дома 271 по Лиговскому проспекту горела комната площадью 16 "квадратов". К 18:20 огонь ликвидировали.

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. Тушили возгорание 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Заневском проспекте в Петербурге горел автомобиль Lada.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)