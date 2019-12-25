При пожаре в СНТ "Торики-2" в Петербурге пострадал мужчина

В Красносельском районе утром 6 ноября загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о пожаре в СНТ "Торики-2" на 6-й линии поступила на пульт спасателей в 09:15. В одноэтажном доме из кирпича размером 6х6 метров полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов". Огонь потушили в 10:12.
В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что на станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички.
Фото: Piter.TV
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