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При пожаре в СНТ "Торики-2" в Петербурге пострадал мужчина
Сегодня, 10:56
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При пожаре в СНТ "Торики-2" в Петербурге пострадал мужчина

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В одноэтажном частном доме полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов".

В Красносельском районе утром 6 ноября загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о пожаре в СНТ "Торики-2" на 6-й линии поступила на пульт спасателей в 09:15. В одноэтажном доме из кирпича размером 6х6 метров полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов". Огонь потушили в 10:12. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, мужчина пострадал во время пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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