При пожаре в СНТ "Торики-2" в Петербурге пострадал мужчина

В одноэтажном частном доме полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов".

В Красносельском районе утром 6 ноября загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре в СНТ "Торики-2" на 6-й линии поступила на пульт спасателей в 09:15. В одноэтажном доме из кирпича размером 6х6 метров полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов". Огонь потушили в 10:12.

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички.

Фото: Piter.TV