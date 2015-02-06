На станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички

Балтийском направлении поезда следовали с задержками. Сейчас движение поездов восстановлено. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в вагоне на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, утром 6 ноября на станции Александровская в резервном вагоне электрички без пассажиров сообщением "Санкт-Петербург – Новолисино" произошло задымление. Состав снят с рейса и направлен в депо. Утром на Балтийском направлении поезда следовали с задержками. Сейчас движение поездов восстановлено.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Фото: Piter.tv