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На станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички
Сегодня, 10:52
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На станции Александровская утром 6 ноября задымился вагон электрички

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Балтийском направлении поезда следовали с задержками. Сейчас движение поездов восстановлено. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в вагоне на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, утром 6 ноября на станции Александровская в резервном вагоне электрички без пассажиров сообщением "Санкт-Петербург – Новолисино" произошло задымление. Состав снят с рейса и направлен в депо. Утром на Балтийском направлении поезда следовали с задержками. Сейчас движение поездов восстановлено.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Фото: Piter.tv

Теги: прокуратура, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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