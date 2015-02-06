Утром на Балтийском направлении поезда следуют с задержками

Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек.

Утром 6 ноября на Балтийском направлении поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.

При этом, возможны более длительные опоздания.

Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

Пассажиры могут обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств в случае опоздания пригородного поезда более 1 часа:

– в билетную кассу

– оставить обращение на официальном сайте компании.

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Фото: Piter.tv