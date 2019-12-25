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На Заневском проспекте горела "Лада"
Сегодня, 15:57
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На Заневском проспекте горела "Лада"

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Машину тушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 3 июля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Заневском проспекте в доме № 65 горел автомобиль "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:58. В машине происходило горение моторного отсека и приборной панели на площади один квадратный метр.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Они потушили пламя за 24 минуты. 

Сведения о пострадавших не поступали.   Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Репино горела кухня на Луговой улице.

Фото: Piter.tv

Теги: горела лада, заневский проспект, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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