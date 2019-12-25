На Заневском проспекте горела "Лада"

Машину тушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 3 июля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Заневском проспекте в доме № 65 горел автомобиль "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:58. В машине происходило горение моторного отсека и приборной панели на площади один квадратный метр.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Они потушили пламя за 24 минуты.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv