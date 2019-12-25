  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Репино горела кухня на Луговой улице
Сегодня, 9:42
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Репино горела кухня на Луговой улице

0 0

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Сегодня утром, 2 июля, в Репино произошел пожар. На Луговой улице в доме № 10 горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:57. Известно, что в помещении кухни происходило горение проводки. Пламя охватило 3 погонных метра.

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. Позже приехали и 10 спасателей МЧС. 

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время ночного пожара в Сапёрном переулке пострадал ребенок.

Фото: Pxhere

Теги: горела кухня, луговая улица, пожар в репино, репино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии