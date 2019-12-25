В Репино горела кухня на Луговой улице

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Сегодня утром, 2 июля, в Репино произошел пожар. На Луговой улице в доме № 10 горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:57. Известно, что в помещении кухни происходило горение проводки. Пламя охватило 3 погонных метра.

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. Позже приехали и 10 спасателей МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время ночного пожара в Сапёрном переулке пострадал ребенок.

Фото: Pxhere