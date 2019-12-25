  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время ночного пожара в Сапёрном переулке пострадал ребенок
Сегодня, 9:08
169
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время ночного пожара в Сапёрном переулке пострадал ребенок

0 0

На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу.

В Центральном районе в пятикомнатной квартире случился пожар. В Саперном переулке, 6, происходило горение на площади 38 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:19. Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Пожарные эвакуировали 20 жителей. 

Пламя удалось потушить к 03:59. В результате случившегося пострадал ребенок. Его доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее мы писали, что в квартире на Сестрорецкой пожарные 14 минут тушили балкон.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, пострадал ребенок, саперный переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии