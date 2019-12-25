Во время ночного пожара в Сапёрном переулке пострадал ребенок

В Центральном районе в пятикомнатной квартире случился пожар. В Саперном переулке, 6, происходило горение на площади 38 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:19. Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Пожарные эвакуировали 20 жителей.
Пламя удалось потушить к 03:59. В результате случившегося пострадал ребенок. Его доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что в квартире на Сестрорецкой пожарные 14 минут тушили балкон.
Фото: Piter.tv
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