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В квартире на Сестрорецкой пожарные 14 минут тушили балкон
Сегодня, 18:00
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В квартире на Сестрорецкой пожарные 14 минут тушили балкон

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Во время пожара никто не пострадал.

В Приморском районе 1 июля произошел пожар. В квартире на Сестрорецкой улице загорелась обстановка на балконе. Пламя охватило 0,5 квадратного метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:08. Пожар случился на четвертом этаже жилого дома.

Тушить пламя прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах. Они боролись с огнем в течение 14 минут. 

В 17:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.      

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе горело производственное здание.

Фото: Pxhere

Теги: горел балкон, мчс, пожар на сестрорецкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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