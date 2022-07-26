В квартире на Сестрорецкой пожарные 14 минут тушили балкон

Во время пожара никто не пострадал.

В Приморском районе 1 июля произошел пожар. В квартире на Сестрорецкой улице загорелась обстановка на балконе. Пламя охватило 0,5 квадратного метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:08. Пожар случился на четвертом этаже жилого дома.

Тушить пламя прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах. Они боролись с огнем в течение 14 минут.

В 17:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе горело производственное здание.

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