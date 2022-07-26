На Петергофском шоссе горело производственное здание

В Красносельском районе сегодня, 1 июля, произошел пожар. На Петергофском шоссе, 73, вспыхнуло пламя в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:53. Там происходило горение кровли на площади 3 квадратных метра.
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили здание спустя 21 минуту. В 16:14 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что на Шафировском проспекте днем пожарные тушили бытовку.
Фото: Piter.tv
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