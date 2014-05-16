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На Шафировском проспекте днем пожарные тушили бытовку
Сегодня, 16:02
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На Шафировском проспекте днем пожарные тушили бытовку

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С огнем боролись 10 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 1 июля, произошел пожар. На Шафировском проспекте, 21, горела бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:36. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

В дощатой бытовке происходило горение по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 15:04 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что на Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, тушили бытовку, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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