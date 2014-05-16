На Шафировском проспекте днем пожарные тушили бытовку

С огнем боролись 10 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 1 июля, произошел пожар. На Шафировском проспекте, 21, горела бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:36. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В дощатой бытовке происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 15:04 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира.

Фото: Piter.tv