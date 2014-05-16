На Шафировском проспекте днем пожарные тушили бытовку

В Красногвардейском районе сегодня, 1 июля, произошел пожар. На Шафировском проспекте, 21, горела бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:36. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
В дощатой бытовке происходило горение по всей площади.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
В 15:04 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее мы писали, что на Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира.
Фото: Piter.tv
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