На Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира

Сегодня, 29 июня, в Невском районе произошел пожар. На Шлиссельбургском проспекте в доме № 2, корпус 2, в однокомнатной квартире горела обстановка. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:54. На кухне пламя охватило шесть квадратных метров.
Пожарные потушили пламя в 00:16 30 июня. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на набережной Черной речки горела "Газель".
Фото: Piter.tv
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