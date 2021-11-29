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На Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира
Сегодня, 9:06
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На Шлиссельбургском проспекте горела однокомнатная квартира

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Пожар произошел на кухне.

Сегодня, 29 июня, в Невском районе произошел пожар. На Шлиссельбургском проспекте в доме № 2, корпус 2, в однокомнатной квартире горела обстановка. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:54. На кухне пламя охватило шесть квадратных метров. 

Пожарные потушили пламя в 00:16 30 июня. В результате случившегося никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Подробности  уточняются.

Ранее мы писали, что на набережной Черной речки горела "Газель".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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