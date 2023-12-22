На Фрунзе в подъезде подожги покрышки

Пострадали три человека, одна квартира сгорела полностью.

После пожара на улице Фрунзе возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Об этом стало известно Piter.tv

Около шести часов вечера 8 февраля в экстренные службы поступило сообщение о поджоге автомобильных покрышек в подъезде дома 10 по улице Фрунзе. В ходе тушения пожара было эвакуировано 22 человека, 3 человека госпитализировано в НИИ Джанелидзе.

Было установлено, что покрышки подожгли на лестничной площадке в четвертой парадной дома 10 по улице Фрунзе. В результате поджога сгорела одна квартира и обгорела входная дверь второй квартиры. Госпитализированы супруги (55 и 61 год) и 74-летняя пенсионерка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга