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В Московском районе из горящего дома эвакуировали 22 человека. Есть пострадавшие

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К 19:06 огонь локализовали, а в 19:16 ликвидировали открытое горение.

Вечером 8 февраля в Московском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 17:56. В квартире дома 10 по улице Фрунзе на шестом этаже происходило горение на площади 24 "квадрата", а на лестничной клетке – 4 "квадрата". 

К 19:06 огонь локализовали, а в 19:16 ликвидировали открытое горение. Из опасной зоны эвакуировано 22 человека, трое из них госпитализированы. 

Тушили пожар 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: открытое горение в комплексе на Васильевском острове ликвидировано.

Видео, фото: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: пожар в жилом доме, улица фрунзе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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