В Петербурге профессор вуза отдал мошенникам 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские ищут мошенников, которые обманули профессора вуза на крупную сумму денег. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района вечером 17 марта обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме по улице Фрунзе, с заявлением о том, что в период с 17 по 28 января неизвестные в ходе общения в мессенджере, представляясь то проректором университета, то правоохранителями, под предлогом сохранения денежных средств убедили отдать курьеру 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники похитили у пожилого терапевта в Петербурге 1,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV