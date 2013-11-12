  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге профессор вуза отдал мошенникам 5 млн рублей
Сегодня, 9:22
74
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге профессор вуза отдал мошенникам 5 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские ищут мошенников, которые обманули профессора вуза на крупную сумму денег. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Московского района вечером 17 марта обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме по улице Фрунзе, с заявлением о том, что в период с 17 по 28 января неизвестные в ходе общения в мессенджере, представляясь то проректором университета, то правоохранителями, под предлогом сохранения денежных средств убедили отдать курьеру 5 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники похитили у пожилого терапевта в Петербурге 1,3 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица фрунзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии