Открытое горение в комплексе на Васильевском острове ликвидировано

По предварительным данным, пострадавших нет.

На 17-й линии Васильевского острова днем 8 февраля горел комплекс из восьми бытовок. Открытое горение ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 14:28. В комплексе из восьми бытовок, размер каждой из которых составлял 3х6 метров, происходило горение на общей площади 160 "квадратов". К 14:19 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, в 15:02 его локализовали. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению огня привлекались 20 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу