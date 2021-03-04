Пожар в квартире на 17-й линии Васильевского острова забрал жизнь человека

Из опасной зоны было эвакуировано 9 человек.

В субботу, 30 декабря, в четырехкомнатной квартире дома 38 по 17-й линии Васильевского острова произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 12:40. В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка по всей площади. К 14:32 огонь потушили.

Из опасной зоны было эвакуировано 9 человек. На месте возгорания обнаружили тело человека.

К ликвидации огня привлекались 23 человека личного состава МЧС и пять единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался пожаром на мусорном полигоне в Ломоносовском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)