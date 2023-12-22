Квартирный пожар на Кондратьевском проспекте забрал жизнь мужчины

В трехкомнатной квартире площадью 8 "квадратов" полыхали постельные принадлежности на площади 1,5 "квадрата".

В доме 40к6 по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе вечером 6 марта произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 20:35. В трехкомнатной квартире площадью 8 "квадратов" полыхали постельные принадлежности на площади 1,5 "квадрата". К 21:01 пожар ликвидировали. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV