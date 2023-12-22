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Квартирный пожар на Кондратьевском проспекте забрал жизнь мужчины
Сегодня, 21:58
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Квартирный пожар на Кондратьевском проспекте забрал жизнь мужчины

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В трехкомнатной квартире площадью 8 "квадратов" полыхали постельные принадлежности на площади 1,5 "квадрата".

В доме 40к6 по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе вечером 6 марта произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 20:35. В трехкомнатной квартире площадью 8 "квадратов" полыхали постельные принадлежности на площади 1,5 "квадрата". К 21:01 пожар ликвидировали. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. 

Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на улице Крыленко произошел пожар в гимназии.

Фото: Piter.TV

Теги: в пожаре погиб человек, кондратьевский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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