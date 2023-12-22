На улице Крыленко произошел пожар в гимназии

Пламя вспыхнуло в одном из кабинетов. Огонь повредил рюкзак одного из детей.

На улице Крыленко сегодня, 6 марта, произошел пожар в школе. Никто не пострадал, но пламя повредило рюкзак одного ученика, парту, часть линолеума. Об этом сообщили в tg-канале "Shot".

Задымление произошло в школе № 343 Невского района. Потолочная лампа вспыхнула, когда учительница включила свет на одном из уроков. Неожиданно плафон расплавился и стал капать вниз, в результате чего загорелась парта. В тот момент на уроке находились ученики пятого класса. Детей вывели из помещения.

Пламя потушили. Причина пожара устанавливается.

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Фото: Piter.tv