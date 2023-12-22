В Выборге росгвардеец задержал рецидивиста, пытавшегося скрыться из магазина с похищенными товарами

Воришка без оплаты пронес через кассовый узел продукты и алкоголь.

В Выборге сотрудник Росгвардии задержал рецидивиста, пытавшегося скрыться из магазина с похищенными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны сегодня, 6 марта.

Инцидент произошел накануне, 5 марта. Росгвардеец шел к одному из постов охраны для проверки, когда услышал крики в сетевом магазине на Большой Каменной улице. Зайдя в помещение, он увидел мужчину с товарами в руках, который пытался совершить кражу.

Силовик не позволил скрыться злоумышленнику и задержал его. Позже выяснилось, что подозреваемый без оплаты пронес через кассовый узел продукты и алкоголь. Неожиданно его остановили сотрудники магазина, и тогда покупатель решил ударить продавца, а затем бросился к дверям магазина.

Дебошира доставили в территориальный отдел полиции. Известно, что злоумышленник уже имеет несколько судимостей.

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Фото: Piter.tv