Мужчина под наркотиками украл маску и кружевной корсет из петербургского магазина

Вор быстро вернулся обратно в магазин и отдал только корсет, заверив продавца, что вернул весь товар.

В пятницу, 1 марта, в магазине "Розовый кролик" на Невском проспекте произошла кража: подозрительный мужчина вынес товары на 12 490 рублей, однако уже через 10 минут вернул часть "добычи" продавцу. Видео с камер видеонаблюдения оказалось в распоряжении Piter.TV.

Первоначально покупатель украл маску кошки со стразами стоимостью 5500 рублей и корсет из кружева за 6990 рублей. Однако он быстро вернулся обратно в магазин и отдал только корсет, заверив продавца, что вернул весь товар.

По словам мужчины, он не мог контролировать себя, поскольку находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее девушка украла из магазина товары на 8,4 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV