Девушка украла товары на 8,4 тыс. рублей из секс шопа на Невском

Вечером в среду, 28 февраля, в полицию обратился сотрудник службы безопасности сети секс шопов, который сообщил, что накануне вечером из магазина на Невском проспекте было совершено хищение товара. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.TV.
Судя по кадрам, преступницей оказалась молодая блондинка. Она незаметно для продавцов пронесла мимо кассы платье, трусики бразилиано и эрекционное кольцо на общую сумму 8430 рублей. В магазине с девушкой находился её спутник, который отвлёк продавца на время кражи.
Воровку разыскивают.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестные вынесли компьютерную технику из магазина в Тосненском районе.
Видео: Piter.TV
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