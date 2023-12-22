Девушка украла товары на 8,4 тыс. рублей из секс шопа на Невском

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, преступницей оказалась молодая блондинка.

Вечером в среду, 28 февраля, в полицию обратился сотрудник службы безопасности сети секс шопов, который сообщил, что накануне вечером из магазина на Невском проспекте было совершено хищение товара. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, преступницей оказалась молодая блондинка. Она незаметно для продавцов пронесла мимо кассы платье, трусики бразилиано и эрекционное кольцо на общую сумму 8430 рублей. В магазине с девушкой находился её спутник, который отвлёк продавца на время кражи.

Воровку разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные вынесли компьютерную технику из магазина в Тосненском районе.

Видео: Piter.TV