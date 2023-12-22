Неизвестные вынесли компьютерную технику из магазина в Тосненском районе

Преступники украли два системных блока стоимостью 39 тыс. рублей и 21 ты. рублей соответственно, а также колонки стоимостью 48,3 тыс. рублей.

В среду, 28 февраля, в экстренные службы обратилась управляющая магазина компьютерной и бытовой техники на проспекте Тельмана в Тосненском районе Ленобласти. Женщина заявила о том, что из торгового зала совершена крупная кража. Видеозапись места преступления оказалась в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, которые засняла камера видеонаблюдения, магазин ограбили два неизвестных молодых человека. Они унесли с собой два системных блока стоимостью 39 тыс. рублей и 21 ты. рублей соответственно, а также колонки стоимостью 48,3 тыс. рублей.

Преступников разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Piter.TV