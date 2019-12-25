Почти тысяча дорожников убирает дороги Петербурга после первого снега

Первый снег в Петербурге не создал серьёзных проблем с движением.

Серьёзных сбоев в движении первый снег Петербургу не принёс — во многом потому, что дороги и тротуары начали обрабатывать заранее. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

На улицах сейчас работает 631 единица техники. Там, где машинам не проехать — на тротуарах, у остановок и возле социальных объектов, — трудятся 940 сотрудников. В местах, где это требуется, применяют противогололёдные материалы.

Вывозить снег почти не приходится: асфальт ещё тёплый, поэтому осадки быстро тают, а вода уходит в ливневую канализацию. За последние сутки с улиц вывезли почти 200 кубометров мусора и 185 тонн смета.

Дольше всего зимняя картина держится в парках и скверах — на газонах и кустах снег задерживается.

Фото: Piter.tv