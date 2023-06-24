На Кондратьевском проспекте закроют движение троллейбусов 19 и 20 октября

Маршруты следования изменят троллейбусы №№8, 18 и 38.

В связи с проведением аварийных работ на сетях коммуникаций на Кондратьевском проспекте в Петербурге закроют движение троллейбусов 19 и 20 октября, а также с 21 по 27 октября. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, с 01:00 19 октября до 01:00 20 октября и с 05:00 21 октября до 01:00 27 октября перекроют проезд возле проспекта Маршала Блюхера. Маршруты следования изменят троллейбусы №№8, 18 и 38.

Ранее мы рассказывали о том, что маршрут №217, курсирующий между "Комендантским проспектом" и Арцеуловской аллеей, станет "Экспрессом". Мера обеспечит быструю доставку пассажиров из отдаленных кварталов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)