Петербург передал Сухуму 10 троллейбусов большого класса

Северная столица направила в Абхазию партию обновленного общественного транспорта. Специалисты Горэлектротранса уже обучают местных водителей работе с новой техникой.

Санкт-Петербург безвозмездно передал столице Абхазии десять троллейбусов большого класса. Соответствующее распоряжение отдал губернатор города Александр Беглов, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

По словам представителя Смольного, это решение станет весомым вкладом в развитие пассажирских перевозок Сухума и позволит повысить качество обслуживания как для местных жителей, так и для гостей республики. Весь переданный подвижной состав прошел полный цикл капитального ремонта и необходимое техническое обслуживание перед отправкой.

Помимо самих машин петербургская сторона обеспечила абхазских коллег запасными частями и расходными материалами, которые потребуются для дальнейшей эксплуатации транспорта. В настоящий момент в Сухуме уже работают сотрудники петербургского Горэлектротранса, которые занимаются обучением местных водителей особенностям управления новой техникой.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков