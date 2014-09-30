Маршрут №217, курсирующий между "Комендантским проспектом" и Арцеуловской аллеей, станет "Экспрессом"

Мера обеспечит быструю доставку пассажиров из отдаленных кварталов.

С 13 октября маршрут №217 переведут в режим "Экспресс". Автобус будет курсировать между станцией метро "Комендантский проспект" и Арцеуловской аллеей с остановкой только на Плесецкой улице, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Мера обеспечит быструю доставку пассажиров из отдаленных кварталов. При составлении расписания сохранят действующие интервалы.

Напомним, с 6 октября на Комендантском проспекте запустили выделенную полосу для общественного транспорта на участке, который связывает "Комендантский проспект" с ЖК "Чистое небо" и другими.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)