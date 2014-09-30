  1. Главная
Маршрут №217, курсирующий между "Комендантским проспектом" и Арцеуловской аллеей, станет "Экспрессом"
Сегодня, 10:47
Мера обеспечит быструю доставку пассажиров из отдаленных кварталов.

С 13 октября маршрут №217 переведут в режим "Экспресс". Автобус будет курсировать между станцией метро "Комендантский проспект" и Арцеуловской аллеей с остановкой только на Плесецкой улице, сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

Мера обеспечит быструю доставку пассажиров из отдаленных кварталов. При составлении расписания сохранят действующие интервалы. 

Напомним, с 6 октября на Комендантском проспекте запустили выделенную полосу для общественного транспорта на участке, который связывает "Комендантский проспект" с ЖК "Чистое небо" и другими. 

Ранее мы  о том, что в Приморском районе построят автобусный парк на 400 машин. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

