Новая выделенная полоса для общественного транспорта начнет действовать на Комендантском проспекте

С 6 октября на Комендантском проспекте начнет функционировать новая выделенная полоса для общественного транспорта. Основная зона, простирающаяся от станции метро "Комендантский проспект" до жилого массива "Чистое небо", получит приоритет для автобусов и троллейбусов. Решение принято по распоряжению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова после многочисленных запросов жителей.

Благодаря внедрению специальной полосы ожидается значительное улучшение транспортной ситуации: время поездок в часы пик должно сократиться почти наполовину, средняя скорость движения общественного транспорта возрастёт на 50%, повысив удобство передвижения пассажиров.

Выделенная полоса предназначена для обслуживания 16 маршрутов: 13 автобусных (№76, 79, 85, 127, 134, 135, 154, 170, 171, 202, 217, 223, 227) и трёх троллейбусных (№2, 23, 50). Особое внимание уделяется маршруту №217, который будет организован по экспресс-модели с ограниченным числом остановок исключительно на Плесецкой улице.

В целях реализации проекта были введены новые 548 дорожных знаков и переоборудованы существующие 94 знака. Специальная полоса доступна для официального общественного транспорта, сертифицированного такси и спецмашин экстренных служб.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга