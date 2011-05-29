Под Красноярском в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В МВД раскрыли подробности об аварии в Железногорске.

На территории Железногорска в Красноярском крае девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. Соответствующей информацией с журналистами поделились через канал в национальном мессенджере МАКС представители пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что авария зафиксирована около дома под номером 26ж на Загородной улице. Известно, что пострадали восемь пассажиров и водитель. Их состояние уточняется.

Автобус, принадлежащий ИП, двигался в сторону КПП №4. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево. пресс-служба МВД по Красноярскому краю

