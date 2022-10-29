Бастрыкин заинтересовался пожаром на мусорном полигоне в Ломоносовском районе

На неприятный химический запах пожаловались жители Низинского сельского поселения.

Накануне, 27 декабря, в Ломоносовском районе Ленобласти горел нелегальный мусорный полигон. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль, сообщили в пресс-службе СК РФ 29 декабря.

На неприятный химический запах пожаловались жители Низинского сельского поселения. Ранее свалка попадала в поле зрения уполномоченных органов в связи с допускаемыми нарушениями экологического законодательства.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С. Т. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Огонь ликвидировали дежурные смены 57 пожарно-спасательной части МЧС и 134 пожарной части "Леноблпожспаса".

Ранее мы рассказывали о том, что на севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти