Под Петербургом водительница Renault сбила подростка

В результате ДТП мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Ломоносовском районе, в которой пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 ноября на 60-м километре автодороги "Петербург — Ручьи" 68-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Kaptur, наехала на 14-летнего школьника. Он переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток перенес клиническую смерть после ДТП с Mercedes на Приморском шоссе.

Фото: Piter.TV