  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом водительница Renault сбила подростка
Сегодня, 9:33
159
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом водительница Renault сбила подростка

0 0

В результате ДТП мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Ломоносовском районе, в которой пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 5 ноября на 60-м километре автодороги "Петербург — Ручьи" 68-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Kaptur, наехала на 14-летнего школьника. Он переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 

В результате ДТП мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток перенес клиническую смерть после ДТП с Mercedes на Приморском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: иномарка сбила подростка, ломоносовский район ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии