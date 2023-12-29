Бренд "Любимого края" из Ленобласти стал экспортером года

Сегодня стало известно, что экспортный бренд фабрики "Любимый край" из Ленинградской области победил во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года-2024", – об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Он также подчеркнул, что печенье с предприятия Ломоносовского района Ленобласти ценят не только на родине, но и за границей: кондитерские изделия региональной фабрики экспортируются в 17 стран мира.
Уже сейчас компания управляет крупнейшей кондитерской фабрикой России по производству овсяного печенья и потенциал видит в наращивании экспорта. Предприятие активно пользуется всеми мерами регионального Центра поддержки экспорта, не пропускает бизнес-миссии и выставки.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Любимый край" намерен вложить 700 млн рублей в расширение производства печенья в Ленобласти.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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