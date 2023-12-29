Бренд "Любимого края" из Ленобласти стал экспортером года

Печенье предприятия обрело популярность в 17-ти странах за рубежом.

Сегодня стало известно, что экспортный бренд фабрики "Любимый край" из Ленинградской области победил во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года-2024", – об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он также подчеркнул, что печенье с предприятия Ломоносовского района Ленобласти ценят не только на родине, но и за границей: кондитерские изделия региональной фабрики экспортируются в 17 стран мира.

Уже сейчас компания управляет крупнейшей кондитерской фабрикой России по производству овсяного печенья и потенциал видит в наращивании экспорта. Предприятие активно пользуется всеми мерами регионального Центра поддержки экспорта, не пропускает бизнес-миссии и выставки. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Любимый край" намерен вложить 700 млн рублей в расширение производства печенья в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко