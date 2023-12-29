Медведь, напавший на ребенка под Петербургом, оказался пчелой

Мальчика укусила пчела.

В Ломоносовском районе Ленобласти напавший на ребенка медведь оказался пчелой. Об этом пишет "Нева.Тудей".

Полицейским вечером 26 июля поступила информация о том, что в лесополосе у деревни Петровское на обочине припаркован автомобиль, а из чащи раздаются крики женщины и мальчика из-за нападения медведя. На место случившегося приехали правоохранители, которые нашли машину и установили, что никакого нападения животного не было.

Житель Пермского края заявил, что остановился с супругой и ребенком в лесу для того, чтобы собрать грибы. Несовершеннолетнего укусила пчела, и он стал громко кричать. Семья отправилась в ближайшую аптеку за медикаментами.

Заявительница пояснила, что история с нападением медведя на мальчика – ее предположение. Услышав крики, женщина испугалась.

Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)