Медведь, напавший на ребенка под Петербургом, оказался пчелой

В Ломоносовском районе Ленобласти напавший на ребенка медведь оказался пчелой. Об этом пишет "Нева.Тудей".
Полицейским вечером 26 июля поступила информация о том, что в лесополосе у деревни Петровское на обочине припаркован автомобиль, а из чащи раздаются крики женщины и мальчика из-за нападения медведя. На место случившегося приехали правоохранители, которые нашли машину и установили, что никакого нападения животного не было.
Житель Пермского края заявил, что остановился с супругой и ребенком в лесу для того, чтобы собрать грибы. Несовершеннолетнего укусила пчела, и он стал громко кричать. Семья отправилась в ближайшую аптеку за медикаментами.
Заявительница пояснила, что история с нападением медведя на мальчика – ее предположение. Услышав крики, женщина испугалась.
Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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