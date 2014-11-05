Петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем

Нельзя трогать руками медвежат.

На прошлой неделе очевидец заснял скоростной пробег медведя в Приозерском районе. Оглядываясь на машины, он довольно долго бежал по полосе и потом ушел в лес. Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали в комитете по охране животного мира Ленобласти, как вести себя при встрече с косолапым.

Если медведь вышел к людям, нельзя двигаться, пока зверь не уйдет. Особую опасность представляют медвежата, которых некоторым людям хочется погладить. От этой мысли надо отказаться сразу, потому что обычно рядом с малышами находится их мать, которая воспримет испуг детеныша как призыв к действию. Опасная хищница моментально начнет защищать детей изо всех сил.

Главное — быть внимательным, не делать резких движений и не жать на клаксон. Пресс-служба комитета по охране животного мира Ленобласти

Сейчас медведи проявляют активность, потому животные ищут малину и чернику. Они готовятся к спячке.

Ранее мы рассказали, как вести себя при встрече со змеей.

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