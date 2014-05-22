Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече со змеей

Змеи кусают человека, когда он случайно наступает на них или пытается дотронуться до особи рукой.

Жителей Петербурга и Ленобласти призвали быть внимательными на дачных участках из-за сезонной активности змей. Особи часто обитают в строительном мусоре, среди навала досок, в компостных кучах, в зарослях крапивы или высокой травы. В пресс-службе Городского центра медицинской профилактики рассказали, как избежать встречи со змеями.

Чтобы избежать неожиданной встречи, содержите дачный участок в чистоте, не оставляйте мусор и скашивайте высокую траву. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Обычно змеи избегают человека и нападают только в том случае, если чувствуют опасность. Змеи кусают человека, когда он случайно наступает на них или пытается дотронуться до особи рукой.

При встрече со змеей нельзя приближаться к ней. Не стоит пытаться отпугнуть рептилию, размахивая руками. Лучше медленно отойти от змеи подальше. Тогда змея сама покинет территорию в поисках укромного места. Если змея все-таки укусила, нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что Волхове мужчина оказался в реанимации после укуса змеи.

Фото: Pxhere, Telegram / ГЦМП