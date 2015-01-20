В Волхове мужчина оказался в реанимации после укуса змеи

Предположительно, пресмыкающееся укусило жителя Ленобласти на территории предприятия, где он работает.

В Волхове мужчина попал в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщили 47news в экстренных службах.

Пострадавший 30-летний мужчина 13 июня самостоятельно обратился за помощью к медикам после укуса змеи. Предположительно, пресмыкающееся укусило жителя Ленобласти на территории предприятия, где он работает.

Пациента госпитализировали в реанимацию. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, что делать, если укусила змея.

Фото: Piter.tv