  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Волхове мужчина оказался в реанимации после укуса змеи
Сегодня, 14:03
150
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Волхове мужчина оказался в реанимации после укуса змеи

0 0

Предположительно, пресмыкающееся укусило жителя Ленобласти на территории предприятия, где он работает. 

В Волхове мужчина попал в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщили 47news в экстренных службах.

Пострадавший 30-летний мужчина 13 июня самостоятельно обратился за помощью к медикам после укуса змеи. Предположительно, пресмыкающееся укусило жителя Ленобласти на территории предприятия, где он работает. 

Пациента госпитализировали в реанимацию. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, что делать, если укусила змея.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов, гадюка, змея
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии