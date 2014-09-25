В Подмосковье врачи спасли восьмилетнего мальчика после укуса гадюки

Врачи Подмосковья сумели спасти жизнь восьмилетнего мальчика, которого укусила ядовитая змея. Благодаря оперативной помощи медиков ребенок остался жив, сообщил телеканал 360.ru.
Гадюка напала мальчика во время отдыха на водоеме в Коломенском городском округе. Ребенок захотел погладить змею, но она его укусила. Фельдшеры оказали первую помощь пострадавшему на месте, потом его доставили в Луховицкую больницу.
Школьник проходил реабилитацию в Подольской детской больнице четыре дня. В медучреждении рассказали, что за последние несколько дней от укусов гадюки пострадали двое детей.
Ранее сообщалось, ядовитую гадюку можно отличить от ужа по цвету и зигзагообразному непрерывному рисунку на спине.
Фото: Magnific
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